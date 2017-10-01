Сможет ли «Динамо» выбраться из зоны вылета? Следите за матчем против «Локомотива» в клубных приложениях от Sports.ru
Сегодня пройдет столичное дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, смогут ли железнодорожники приблизиться к лидеру? Получится ли у динамовцев выбраться из зоны вылета?
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