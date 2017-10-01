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    Sports.ru

    Сможет ли «Динамо» выбраться из зоны вылета? Следите за матчем против «Локомотива» в клубных приложениях от Sports.ru

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru мобильные приложения

    Сегодня пройдет столичное дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, смогут ли железнодорожники приблизиться к лидеру? Получится ли у динамовцев выбраться из зоны вылета?

    Лучший способ следить за этим матчем — клубные приложения «Динамо» и «Локомотива» от Sports.ru!

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    Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:

    – Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

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