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    Ева Карнейро: «Уход из «Челси» стал для меня шоком, я не могла смотреть футбол»

    Теги Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Ева Карнейро

    Бывший врач «Челси» Ева Карнейро рассказала об увольнении из лондонского клуба.

    «Я отказывалась от предложений вернуться в футбол.

    Честно говоря, в прошлом году я почти не могла смотреть футбол. В 2016 году финал Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» стал единственным матчем, который я смогла посмотреть.

    Уход из «Челси» стал для меня шоком. Это происходило в то время, когда я должна была быть счастливой в преддверии свадьбы и медового месяца», — заявила Карнейро.

    Карнейро отстранили от работы с командой в 2015 году после конфликта с главным тренером Жозе Моуринью.

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