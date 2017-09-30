Ева Карнейро: «Уход из «Челси» стал для меня шоком, я не могла смотреть футбол»

Бывший врач Ева Карнейро рассказала об увольнении из лондонского клуба.

«Я отказывалась от предложений вернуться в футбол.

Честно говоря, в прошлом году я почти не могла смотреть футбол. В 2016 году финал Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» стал единственным матчем, который я смогла посмотреть.

Уход из «Челси» стал для меня шоком. Это происходило в то время, когда я должна была быть счастливой в преддверии свадьбы и медового месяца», — заявила Карнейро.

Карнейро отстранили от работы с командой в 2015 году после конфликта с главным тренером .