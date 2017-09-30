«Челси» или «Манчестер Сити»? Следите за главным матчем 7 тура АПЛ в клубных приложениях от Sports.ru
Сегодня в Лондоне пройдет важнейший матч Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Сити».
Смогут ли «синие» догнать команду из Манчестера в турнирной таблице?
Детали матча, составы команд, мнения игроков и тренеров, статистика онлайн, оперативные push-уведомления и текстовые трансляции — все это вы найдете в клубных приложениях «Челси» и «Манчестер Сити» для мобильных устройств!
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «МАНЧЕСТЕР СИТИ»
Благодаря клубным приложениям от Sports.ru вы также получаете:
– Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.
– Результаты и полную статистику по команде и игрокам.
– Материалы и посты известных журналистов и блогеров.
– Календарь и турнирные таблицы.
– Трансферные слухи и инсайды от экспертов.
– Отличные возможности для общения с одноклубниками.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.