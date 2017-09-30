Миодраг Божович: «У нас все меньше хороших игроков. Все испортили смартфоны и соцсети – это как наркотики»

Главный тренер тульского Миодраг Божович считает, что развитие соцсетей сказывается на качестве футболистов.

– Нужна ли в России отмена лимита легионеров?

– Очень чувствительная тема, этим занимается Российский футбольный союз. Что я думаю, это не так важно. Надо какую-то модель найти, хорошую для всех.

– Югославская модель подойдет? Как воспитываются балканские игроки?

– Эти люди очень талантливы для игр с мячом. Это не только футбол: баскетбол, волейбол, гандбол. Но в этих странах не такие деньги, как в России. Наши игроки переезжают сюда из-за финансовых вопросов. А из России уходить не хотят.

Сейчас у нас все меньше хороших игроков. Думаю, что все испортили смартфоны. Все сейчас сидят с телефонами, смотрят в него как под гипнозом. Соцсети портят жизнь молодым людям. У нас раньше ничего не было кроме мяча. Телефоны эти — как наркотики. Футболисты ни одну секунду не могут без них. Если могли бы бегать на поле с телефоном, бегали бы.

Я не пользуюсь ничем. Раньше у меня был инстаграм, чтобы посмотреть на своих детей. Думаю, что соцсети — это очень плохо. Никто ни с кем не дружит, не разговаривает, – сказал Божович.