Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хосеп Гвардиола: «Челси» и «Тоттенхэм» любят играть в позиционный футбол. «МЮ» играет длинными передачами»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Хосеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игровых стилях конкурентов в АПЛ.

    «Более прямолинейный стиль и игра на длинных мячах не тянут Англию вниз. Посмотрите на сборную Англии – Эрик Дайер, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана – все эти футболисты умеют и хотят играть.

    Я вижу, как играет «Челси», как играет «Тоттенхэм». Эти команды хотят играть. Они любят играть, любят выстраивать позиционные атаки.

    «Юнайтед» играет длинными передачами и на подборах, у них есть Феллайни и Погба, у них есть возможность так играть.

    Я с огромным уважением отношусь к нашим соседям», – сказал Гвардиола в интервью BBC.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться