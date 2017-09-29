Хосеп Гвардиола: «Челси» и «Тоттенхэм» любят играть в позиционный футбол. «МЮ» играет длинными передачами»

Главный тренер Хосеп Гвардиола поделился мнением об игровых стилях конкурентов в АПЛ.

«Более прямолинейный стиль и игра на длинных мячах не тянут Англию вниз. Посмотрите на сборную Англии – Эрик Дайер, Джон Стоунз, Кайл Уокер, , Джордан Хендерсон, Адам Лаллана – все эти футболисты умеют и хотят играть.

Я вижу, как играет , как играет «Тоттенхэм». Эти команды хотят играть. Они любят играть, любят выстраивать позиционные атаки.

играет длинными передачами и на подборах, у них есть Феллайни и Погба, у них есть возможность так играть.

Я с огромным уважением отношусь к нашим соседям», – сказал Гвардиола в интервью BBC.