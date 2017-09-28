Приложение «Зенит+» – самый удобный способ следить за матчами команды в Лиге Европы
«Зенит» продолжает свое выступление в Лиге Европы. Сегодняшним соперником петербуржцев станет Реал Сосьедад. Сможет ли российский клуб одолеть испанский?
Все детали выступления зенитовцев в Лиге Европы, расписание, статистику, push-уведомления, мнения игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «Зенит+» для мобильных устройств.
СКАЧАТЬ «ЗЕНИТ» ДЛЯ iPHONE/iPAD
С приложением «Зенит» вы получаете:
– Свежие новости о команде;
– Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров;
– Галереи с яркими и актуальными фото;
– Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени;
– Обзоры матчей, видео самых опасных моментов и голов;
– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках «Зенита»;
– Широкие возможности для общения с другими красно-белыми в комментариях и форумах.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.