Приложение «Зенит+» – самый удобный способ следить за матчами команды в Лиге Европы

«Зенит» продолжает свое выступление в Лиге Европы. Сегодняшним соперником петербуржцев станет Реал Сосьедад. Сможет ли российский клуб одолеть испанский?



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