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    ⚽️ 97% ставок на матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» идут на победу гостей

    Теги ЦСКА Лига чемпионов ставки на спорт ставки на футбол Фонбет

    Букмекерская контора ФОНБЕТ поделилась распределением ставок на матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед».

    97% игроков поставили деньги на победу «Манчестер Юнайтед» за 1.62. В победу ЦСКА (коэффициент 5.70) верят 2% ставочников, в ничью (3.75) — 1%. На линии тоталов перекос в сторону «верха»: 83% выбрали ТБ 2.5 голов, 17% — ТМ 2.5.

    Самыми популярными ставками является победа «МЮ» (71% объема поставленных денег на матч), Х2 (12%), «Манчестер Юнайтед» с форой -1 (10%). Самая крупная ставка составляет 150 тысяч рублей на победу «МЮ» с форой (-1) по коэффициенту 2.20.

    А какую ставку на матч ЦСКА — «МЮ» сделаете вы?

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