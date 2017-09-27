ФИФА официально разрешила Раушу играть за сборную России
Полузащитник «Кельна» Константин Рауш сможет выступать за сборную России в официальных матчах по эгидой ФИФА и УЕФА.
ФИФА дала 27-летнему хавбеку официальное разрешение выступать за российскую команду.
Ранее Рауш дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против московского «Динамо».
На этой неделе он был вызван в команду на октябрьские матчи против Южной Кореи и Ирана.
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