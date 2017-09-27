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    ФИФА официально разрешила Раушу играть за сборную России

    Теги бундеслига Германия УЕФА сборная России ФИФА Кельн Константин Рауш натурализация

    Полузащитник «Кельна» Константин Рауш сможет выступать за сборную России в официальных матчах по эгидой ФИФА и УЕФА.

    ФИФА дала 27-летнему хавбеку официальное разрешение выступать за российскую команду.

    Ранее Рауш дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против московского «Динамо».

    На этой неделе он был вызван в команду на октябрьские матчи против Южной Кореи и Ирана.

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