ФИФА официально разрешила Раушу играть за сборную России

Полузащитник «Кельна» Константин Рауш сможет выступать за сборную России в официальных матчах по эгидой ФИФА и .

ФИФА дала 27-летнему хавбеку официальное разрешение выступать за российскую команду.

Ранее Рауш дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против московского .

На этой неделе он был вызван в команду на октябрьские матчи против Южной Кореи и Ирана.