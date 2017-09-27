Петер Бос: «За игру рукой Рамоса надо было давать пенальти, но проигрыш «Реалу» заслужен»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).
«Мы обороняемся и атакуем одиннадцатью игроками, так что нельзя винить одних защитников. В матче против очень хорошего соперника, который почти не ошибался, мы все время опаздывали на шаг.
Нам нужно лучше обороняться. Когда не получается прессинг, тяжело соперничать с такой мастеровитой командой. Это нужно проанализировать и улучшить.
За игру рукой [Серхио Рамоса] в первом тайме надо было давать пенальти, но мы проиграли заслуженно», — сказал Бос.
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