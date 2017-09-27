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    Петер Бос: «За игру рукой Рамоса надо было давать пенальти, но проигрыш «Реалу» заслужен»

    Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Серхио Рамос Лига чемпионов судьи Петер Бос

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

    «Мы обороняемся и атакуем одиннадцатью игроками, так что нельзя винить одних защитников. В матче против очень хорошего соперника, который почти не ошибался, мы все время опаздывали на шаг.

    Нам нужно лучше обороняться. Когда не получается прессинг, тяжело соперничать с такой мастеровитой командой. Это нужно проанализировать и улучшить.

    За игру рукой [Серхио Рамоса] в первом тайме надо было давать пенальти, но мы проиграли заслуженно», — сказал Бос.

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