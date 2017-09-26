«Спартак» – «Ливерпуль» и другие матчи игрового дня ЛЧ в приложении «Лига чемпионов+»
Сегодня стартует 2-ой тур группового этапа Лиги чемпионов! Московский «Спартак» сыграет дома против «Ливерпуля», «Боруссия Д» против «Реала», «Монако» против «Порту» и др.
Лучший способ следить за всеми играми главного футбольного турнира Европы — приложение «Лига чемпионов+» от Sports.ru
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С приложением «Лига чемпионов+» вы получаете:
– Хайлайты всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.
– Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.
– Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.
– Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.
– Самую полную статистику по отдельным игрокам и командам.
– Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
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