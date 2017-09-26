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    Sports.ru

    «Спартак» – «Ливерпуль» и другие матчи игрового дня ЛЧ в приложении «Лига чемпионов+»

    Теги Спартак ЦСКА Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Монако Рома Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Селтик Шахтер Порту Бенфика Спортинг Фейеноорд Ювентус Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Севилья Атлетик Андерлехт Базель Бешикташ Лига чемпионов Марибор Наполи Олимпиакос АПОЭЛ Тоттенхэм Карабах РБ Лейпциг мобильные приложения

    Сегодня стартует 2-ой тур группового этапа Лиги чемпионов! Московский «Спартак» сыграет дома против «Ливерпуля», «Боруссия Д» против «Реала», «Монако» против «Порту» и др.

    Лучший способ следить за всеми играми главного футбольного турнира Европы — приложение «Лига чемпионов+» от Sports.ru

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    С приложением «Лига чемпионов+» вы получаете:

    – Хайлайты всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.

    – Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.

    – Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.

    – Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.

    – Самую полную статистику  по отдельным игрокам и командам.

    – Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

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