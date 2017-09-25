⚽️ 95% игроков ставят на «Ливерпуль», 93% — на тотал больше в матче против «Спартака»

Букмекерская контора ФОНБЕТ поделилась распределением ставок на матч Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль».

Если брать линию победителя матча, 95% ставок идут на победу «Ливерпуля» по коэффициенту 1.65. На ничью за 4.00 поставили 2% игроков, на победу «Спартака» за 4.90 — 3%.

93% игроков выбрали тотал больше 2.5 за 1.70, и только 7% взяли «низ» по 2.15. Самой популярной ставкой на матч является победа «Ливерпуля», на нее приходится 67% денег. «Ливерпуль» с форой (-1) взяли 13% игроков, Х2 — 10%.

Самой крупной ставкой на данный момент является ничья или победа «Ливерпуля» за 1.18. Игрок поставил на этот вариант 100 тысяч рублей.

А какую ставку на матч «Спартак» — «Ливерпуль» сделаете вы?

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