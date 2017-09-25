Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сможет ли московский «Спартак» набрать очки в матче с «Ливерпулем»? Следите за матчем Лиги чемпионов в клубном приложении «Спартак»

    Теги Спартак Ливерпуль Лига чемпионов Sports.ru мобильные приложения

    В рамках 2-ого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак» сыграет с «Ливерпулем». Смогут ли спартаковцы прервать шестиматчевую серию без побед и набрать очки в главном клубном турнире Европы?

    Все детали выступления спартаковцев в Лиге чемпионов, расписание, статистику, push-уведомления, мнение игроков и тренеров вы можете найти в клубном приложении «Спартак» для мобильных устройств.

    СКАЧАТЬ «СПАРТАК» ДЛЯ ANDROID

    СКАЧАТЬ «СПАРТАК» ДЛЯ iPHONE/iPAD

    С приложением «Спартак» вы получаете:

    – Свежие новости о команде;

    – Анонсы, интервью, результаты, мнения экспертов и инсайдеров;

    – Галереи с яркими и актуальными фото;

    – Календарь и турнирные таблицы, текстовые онлайн-трансляции игр, полная статистика всех матчей в режиме реального времени;

    – Обзоры матчей, видео самых опасных моментов и голов;

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей о команде и любимых игроках «Спартака»;

    – Широкие возможности для общения с другими красно-белыми в комментариях и форумах

    СКАЧАТЬ «СПАРТАК» ДЛЯ ANDROID

    СКАЧАТЬ «СПАРТАК» ДЛЯ iPHONE/iPAD

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться