12-летний форвард «Боруссии» Д Мукоко оформил второй хет-трик в сезоне за 17-летних

Нападающий дортмундской (U-17) Юссуфа Мукоко забил три гола в матче против «Арминии» (3:1).

12-летний форвард оформил уже второй хет-трик в сезоне за команду 17-летних. На его счету есть также один покер.

Всего в 7 матчах текущего сезона Мукоко забил 16 мячей.

Отец Мукоко о возрасте сына: «Я зарегистрировал его в посольстве Германии, у нас есть документы»

Фото: официальный сайт «Боруссии»

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