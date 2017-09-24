Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    12-летний форвард «Боруссии» Д Мукоко оформил второй хет-трик в сезоне за 17-летних

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия фото Юссуфа Мукоко

    Нападающий дортмундской «Боруссии» (U-17) Юссуфа Мукоко забил три гола в матче против «Арминии» (3:1).

    12-летний форвард оформил уже второй хет-трик в сезоне за команду 17-летних. На его счету есть также один покер.

    Всего в 7 матчах текущего сезона Мукоко забил 16 мячей.

    Отец Мукоко о возрасте сына: «Я зарегистрировал его в посольстве Германии, у нас есть документы»

     Фото: официальный сайт «Боруссии»

    ⚽ Главное русскоязычное приложение о «Боруссии»: iOS / Android

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться