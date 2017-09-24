12-летний форвард «Боруссии» Д Мукоко оформил второй хет-трик в сезоне за 17-летних
Нападающий дортмундской «Боруссии» (U-17) Юссуфа Мукоко забил три гола в матче против «Арминии» (3:1).
12-летний форвард оформил уже второй хет-трик в сезоне за команду 17-летних. На его счету есть также один покер.
Всего в 7 матчах текущего сезона Мукоко забил 16 мячей.
Отец Мукоко о возрасте сына: «Я зарегистрировал его в посольстве Германии, у нас есть документы»
Фото: официальный сайт «Боруссии»
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