Манчини о «Краснодаре»: «Главное – мы выиграли у тяжелого соперника»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:0).
«Говорил своим игрокам, что нам предстоит тяжелая игра с тяжелым соперником на замечательном стадионе. Нам надо было победить, чего мы и добились. Главное – мы выиграли, мы знали, что нам будет нелегко.
Стандарты – не самое главное. Особую ставку на это не делали. Отрабатывали все компоненты игры.
Я доволен тем, как играли Дзюба и Кокорин. Но я жду от них большего.
Матч против «Реал Сосьедада»? Это будет сложная игра. По составу пока не могу ничего сказать. У нас впереди еще четыре дня», – сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
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