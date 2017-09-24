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    Опекун Месси в матче «Жирона» — «Барселона»: «Лионель спросил, пришел ли я в аренду из «Ман Сити» и сколько мне лет»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси примера Испания Жирона Пабло Маффео

    Защитник «Жироны» Пабло Маффео, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», поделился впечатлениями от матча чемпионата Испании с «Барселоной» (0:3).

    20-летний испанец рассказал о том, как персонально опекал форварда каталонцев Лионеля Месси.

    «Он задал мне пару вопросов. Спросил, пришел ли я в аренду из «Сити» и сколько мне лет. Все было хорошо.

    Я получил задание плотно опекать Месси, следить за ним, а не за мячом. Было трудно не только в футбольном плане, но и в психологическом. Я признателен тренеру за оказанное мне доверие», — сказал Маффео.

    «Жирона» принадлежит City Football Group – владельцам «Манчестер Сити».

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