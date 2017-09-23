Президент «Наполи»: «Не понимаю, почему Ла Лига с 3 командами получает от зарубежных прав 700 млн евро, а серия А – 300-400»

Президент Аурелио де Лаурентис призвал сократить серию А до 16 команд.

«Футбол в Италии возглавляют люди с менталитетом 20-30-летней давности. В 1986 году в серии А было 16 команд, если бы сегодня было так, всем бы было лучше. Я бы сократил количество клубов и оставил только одно вылетающее место.

Я говорил об этом с главой федерации Карло Тавеккио. Есть клубы, которые проигрывают по 0:6, и это никому не приносит пользы.

Но дело в том, что этого не случится. «Инфронт» (компания, занимающаяся реализацией телеправ серии А – прим. Sports.ru) обманывает небольшие клубы, это нехорошо для тех, кто хочет, чтобы итальянский футбол был конкурентоспособным.

Настало время правильно продавать нашу серию А, потому что мы существенно отстали. Ла Лига получает 700 миллионов евро за права за рубежом, и я не понимаю, почему мы должны получать 300-400 миллионов. У них есть только «Реал», «Барселона» и «Атлетико», а у нас – «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Милан», «Рома», «Лацио», «Фиорентина» и так далее», – заявил де Лаурентис.