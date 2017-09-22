Герман Ткаченко: «Фраза Смолова про «ноунейма» точно обращена не Галицкому»

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко рассказал, почему летом сорвался трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

– Летом Федор был готов рассмотреть варианты с переходом в силу разных причин. Правда, мы сразу оговорили, что с уважением примем любое решение «Краснодара».

Вариант с ЦСКА появился в самые последние дни лета. Речь шла исключительно об аренде на полгода. Переговоры проходили в прямой коммуникации клубов. Мы не понимали, как можно убедить Галицкого отдать Смолова прямому конкуренту, и даже сейчас не в курсе аргументов и хода переговоров.

– Кому обращена фраза про «ноунейма и остаться собой»?

– А как вы считаете, кому она может быть обращена?

– Галицкому, например?

– Уж точно не Галицкому! Я присутствовал, когда Федор постил это. Но в то же время скажу, что рэп-поэзия не может быть однозначной. Она должна вызывать разные эмоции – на то она и поэзия, хотя и рэп!

– Галицкий был несговорчив в переговорах по Смолову?

– У Галицкого не было несговорчивости. Была только очень жесткая позиция по «Спартаку». Причина всем известна – история с воспитанником академии «быков» Репяхом.

– Был вариант, по которому Галицкий был готов продать Федора дешевле 30 миллионов?

– Я встречался со «Спартаком», мои партнеры общались с людьми, влияющими там на трансферы. По условиям договорились очень быстро. Оставшаяся часть дискуссии была посвящена тому, как уменьшить сумму в 30 миллионов.

Мы даже предлагали некую «дорожную карту» – рекомендовали Федуну позвонить Галицкому и извиниться за случай с Репяхом (ведь на самом деле Сергея Николаевича расстроило не только то, что украли воспитанника академии, но и то, что, когда он звонил в приемную Леонида Арнольдовича, тот, мягко скажем, ушел от разговора), предложить 30 процентов от следующей продажи данного игрока, через день сделать официальное заявление на сайте о таком разговоре и принесенных извинениях за недоразумения с обещанием двух сторон уважать контракты друг друга. А уже после можно было говорить о продаже Смолова.

Но не получилось. Почему? Наверное, «Спартаку» хотелось гарантий, что после этих шагов Смолов не будет стоить 30. А как мне казалось, здесь главное – искренность каждого шага. Поэтому история с переходом Смолова была закрыта в самом начале. Галицкий четко дал понять, что продавать его в «Спартак» не будет, – сказал Ткаченко.

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