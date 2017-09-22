Герман Ткаченко: «Уговаривали «Зенит» назначить Слуцкого зимой – могли бы догнать «Спартак» и спасти чемпионат»

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко поделился мнением о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера .

- Его деятельность можно разделить на две части, но в какой-то точке они совпадут. У него очень хорошо с пиаром – вызывает интерес, к нему хорошо относятся как болельщики, так и медиа. Слуцкий яркий, открытый, нравится футболистам. Видно, что сегодня у него хороший микроклимат в команде. Но это все прекратится или ухудшится от отсутствия результатов. Тогда останется только футбол.

– Что вы знаете о новых владельцах «Халла»?

– Ничего особенного, кроме того, что знают все. Они приняли решение назначить Слуцкого – и все знают, что они сумасшедшие. Ой! Наверное, наоборот: все знают, что они сумасшедшие, и приняли решение взять Слуцкого. Тоже, кажется, не то. Главное, что это вроде не взаимосвязано… Поэтому он пока не должен на них обижаться. Люди помогли ему сделать главный шаг в его нынешней жизни.

– Им из Лондона советовали?

– Нет. Наоборот. Мне кажется, еще и отговаривали. Леонид нырнул в такую ситуацию – уж больно он этого хотел. Понятно было, что и игроки продавались бы и что будет очень сложно. Но мы все должны надеяться, что у него получится. Ведь по его успехам в том числе будут судить об уровне всего российского футбола.

– Почему в РФПЛ к нему практически не было предметного интереса?

– Не знаю. Мы уговаривали назначить Слуцкого зимой – могли бы спасти чемпионат. На, так сказать, «АнтиЛуческу». У Леонида – суперотношения с российскими игроками питерцев. На воодушевлении могли бы вырулить и догнать «Спартак», — сказал Ткаченко.

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