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    💬 6 лучших новых ставочных блогов «Трибуны». Подпишись и выигрывай!

    Теги ставки на спорт ставки на футбол ставки на хоккей ставки на баскетбол ставки на теннис

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    Ровно в 7 — новый блог от гуру ставочной «Трибуны» monstavok. Каждый месяц в этом блоге выходит 10 экспрессов, по 7 матчей в каждом. Для прибыли понадобится всего один плюсовой пресс в месяц! 

    Ставки от Палыча — ставочный блог, в котором делятся ординарами и экспрессами по линии ФОНБЕТ.

    Валуйные ставки — блог для тех, кто следит за киберспортом. Всем железобетоны на CS:GO!

    О ставках на футбол — в этом блоге можно найти ставки с описанием на популярные топ-матчи. За прогнозами этого автора можно следить и в Telegram’е.

    TOTALитарный betting — здесь делятся прогнозами по программе TBM(full), которая предсказывает предполагаемый счет матча и показывает тотал.

    London is blue — не очередной блог о «Челси», а место с тщательными разборами каждого матча. Поддержим подпиской, чтобы блог продолжал развиваться?

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    Какой новый ставочный блог лучший?

    3 голосa
    • Ровно в 7
      0%
    • Ставки от Палыча
      0%
    • Валуйные ставки
      34%
    • О ставках на футбол
      0%
    • TOTALитарный betting
      33%
    • London is blue
      33%

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