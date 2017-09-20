💬 6 лучших новых ставочных блогов «Трибуны». Подпишись и выигрывай!

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Ровно в 7 — новый блог от гуру ставочной «Трибуны» monstavok. Каждый месяц в этом блоге выходит 10 экспрессов, по 7 матчей в каждом. Для прибыли понадобится всего один плюсовой пресс в месяц!

Ставки от Палыча — ставочный блог, в котором делятся ординарами и экспрессами по линии ФОНБЕТ.

Валуйные ставки — блог для тех, кто следит за киберспортом. Всем железобетоны на CS:GO!

О ставках на футбол — в этом блоге можно найти ставки с описанием на популярные топ-матчи. За прогнозами этого автора можно следить и в Telegram’е.

TOTALитарный betting — здесь делятся прогнозами по программе TBM(full), которая предсказывает предполагаемый счет матча и показывает тотал.

London is blue — не очередной блог о «Челси», а место с тщательными разборами каждого матча. Поддержим подпиской, чтобы блог продолжал развиваться?