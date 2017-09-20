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    Клопп о поражении от «Лестера»: «Уже надоело пропускать такие голы»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Лестер

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 3-го раунда Кубка английской лиги с «Лестером» (0:2).

    «В первом тайме мы играли очень хорошо и должны были решать судьбу матча. У нас были явные голевые моменты. Но в футбол играют 90 минут. Сначала проигранный подбор после углового, а потом опять [как и в матче с «Севильей»] пропустили после розыгрыша аута…

    Честно говоря, мне уже надоели такие голы, это немыслимо! Нужно сохранять концентрацию до конца, соперник забивал слишком легко. Неприятно пропускать такие голы», — сказал Клопп.

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