Клопп о поражении от «Лестера»: «Уже надоело пропускать такие голы»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 3-го раунда Кубка английской лиги с «Лестером» (0:2).
«В первом тайме мы играли очень хорошо и должны были решать судьбу матча. У нас были явные голевые моменты. Но в футбол играют 90 минут. Сначала проигранный подбор после углового, а потом опять [как и в матче с «Севильей»] пропустили после розыгрыша аута…
Честно говоря, мне уже надоели такие голы, это немыслимо! Нужно сохранять концентрацию до конца, соперник забивал слишком легко. Неприятно пропускать такие голы», — сказал Клопп.
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