Кирилл Набабкин: «»Зенит» – богатый клуб, тратит много миллионов. У ЦСКА другая стратегия, но я не считаю что она чем-то хуже»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне.

— Три домашних поражения в нынешнем чемпионате, пускай и, прямо скажем, при неоднозначном судействе, способны добавить нашей команде спортивной злости?

— Конечно. На мой взгляд, в этих матчах мы не заслуживали того, чтобы проиграть, но потерянных очков нам никто не вернёт, кроме нас самих. Помним и об армейских болельщиках, которые ожидали в тех поединках других результатов. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить истинных, преданных фанатов, которые поддерживают команду дома и на выездах. Если ты просто болеешь за ЦСКА, это уже хорошо, но особого уважения заслуживают люди, которые регулярно посещают стадион.

— Если говорить о чемпионате в целом, основная борьба за первое место разворачивается пока между «Локомотивом» и , хотя и армейцы находятся в таблице не так далеко от них. Кто фаворит?

— На данный момент — «Зенит». Он лидирует, а кроме того сильно укрепил состав. Богатый клуб: много игроков, много потраченных миллионов. У ЦСКА другая стратегия, но я не считаю что она чем-то хуже. Наоборот, приятно, что руководство верит в уже имеющихся футболистов. У нас есть давно сложившийся костяк, обойма. Место на поле находится и старожилам, и молодежи. Будем стараться нагнать питерцев, считаю, что это возможно. У нас впереди ещё две очных встречи с «Зенитом», которые многое решат.