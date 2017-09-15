Лучано Спаллетти: «Икарди играет на уровне Иско, отступные за которого – 700 млн евро»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти уверен, что клуб должен обновить условия контракта нападающего Мауро Икарди.

«В контракте Икарди следует указать самую высокую сумму отступных. Он находится на уровне Иско, чей новый контракт с «Реалом» содержит пункт об отступных в размере 700 миллионов евро, и всех прочих лучших футболистов», – сказал Спаллетти.

В ближайшее время «Интер» намерен начать переговоры с супругой и агентом Икарди Вандой Нарой. Сообщалось, что клуб хочет увеличить отступные за 24-летнего форварда со 110 до 200 миллионов евро минимум, а также повысить ему зарплату.

Статистику выступлений Икарди можно увидеть здесь.