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    Салах – лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов. Он обошел Месси и Роналду

    Теги Криштиану Роналду Ливерпуль Барселона Реал Мадрид Севилья Лионель Месси Лига чемпионов рейтинги болельщики Мохамед Салах

    Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Египтянин забил гол в домашнем матче с «Севильей» (2:2). За него проголосовали 51% болельщиков.

    Вторым стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси (20%), третьим – форварда «Реала» Криштиану Роналду (12%).

    Подробную статистику Салаха можно посмотреть здесь.

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