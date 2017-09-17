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    🔴 Ставка дня: ничья в матче «Тосно» — «Спартак» за 3.42

    Теги Спартак премьер-лига Россия ставки на спорт Тосно ставки на футбол Winline

    Букмекерская контора Winline предлагает сделать ставку на матч «Тосно» — «Спартак».

    Московский «Спартак» не может победить на выезде на протяжении 6 встреч, 4 из этих матчей завершились вничью. «Тосно» еще не побеждал на своем поле в матчах Премьер-лиги. В пользу ничьи говорит и что, сто статистический центр WInline одинаково оценивает форму команд, по 43%.

    Winline выставил коэффициент 3.42 на ничью, что однозначно является выгодным выбором.

    А какую ставку на матч «Тосно» — «Спартак» сделаете вы?

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