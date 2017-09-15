Президент «Барселоны»: «Месси не нужно подписывать новый контракт – это уже сделал его отец»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с продлением соглашения с форвардом , который в июне 2018 года может стать свободным агентом.

«Осталось сделать официальное фото и получить подпись, спешить незачем. А вообще контракт вместе с имиджевыми правами уже подписал его отец, заключено соглашение и с его фондом. Так что Месси не нужно подписывать контракт, это уже сделал его отец.

Месси уже играет с новым [4-летним] контрактом. И то, как он играет, лучше всего характеризует его преданность «Барселоне», — сказал Бартомеу.

Жозеп Бартомеу: «Месси и Иньеста будут играть за «Барселону» столько, сколько захотят»