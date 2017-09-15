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    Президент «Барселоны»: «Месси не нужно подписывать новый контракт – это уже сделал его отец»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Хорхе Месси Жозеп Бартомеу

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о ситуации с продлением соглашения с форвардом Лионелем Месси, который в июне 2018 года может стать свободным агентом.

    «Осталось сделать официальное фото и получить подпись, спешить незачем. А вообще контракт вместе с имиджевыми правами уже подписал его отец, заключено соглашение и с его фондом. Так что Месси не нужно подписывать контракт, это уже сделал его отец.

    Месси уже играет с новым [4-летним] контрактом. И то, как он играет, лучше всего характеризует его преданность «Барселоне», — сказал Бартомеу.

    Жозеп Бартомеу: «Месси и Иньеста будут играть за «Барселону» столько, сколько захотят»

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