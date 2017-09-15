Кокорин — претендент на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги Европы

УЕФА включил форварда Александра Кокорина в список претендентов на звание лучшего игрока стартового тура группового этапа .

В матче с «Вардаром» (5:0) россиянин оформил дубль и сделал результативную передачу.

В шорт-лист также вошли Андре Силва («Милан»), Константин Будеску («Стяуа»), Алехандро Гомес («Аталанта»), («Арсенал»), Саман Годдос («Эстерсунд»), Мемфис Депай («Лион») и («Сосьедад»).