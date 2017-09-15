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    Кокорин — претендент на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги Европы

    Теги Зенит Алексис Санчес Лига Европы рейтинги Алехандро Гомес Александр Кокорин Мемфис Депай Константин Будеску Диего Льоренте Андре Силва Саман Годдос

    УЕФА включил форварда «Зенита» Александра Кокорина в список претендентов на звание лучшего игрока стартового тура группового этапа Лиги Европы.

    В матче с «Вардаром» (5:0) россиянин оформил дубль и сделал результативную передачу.

    В шорт-лист также вошли Андре Силва («Милан»), Константин Будеску («Стяуа»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Алексис Санчес («Арсенал»), Саман Годдос («Эстерсунд»), Мемфис Депай («Лион») и Диего Льоренте («Сосьедад»).

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