Кокорин — претендент на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги Европы
УЕФА включил форварда «Зенита» Александра Кокорина в список претендентов на звание лучшего игрока стартового тура группового этапа Лиги Европы.
В матче с «Вардаром» (5:0) россиянин оформил дубль и сделал результативную передачу.
В шорт-лист также вошли Андре Силва («Милан»), Константин Будеску («Стяуа»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Алексис Санчес («Арсенал»), Саман Годдос («Эстерсунд»), Мемфис Депай («Лион») и Диего Льоренте («Сосьедад»).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.