Кришито ошибся, заявив, что победа «Зенита» в ЛЕ принесет клубу первый трофей в Европе
Капитан «Зенита» защитник Доменико Кришито поделился ожиданиями от выступления клуба в Лиге Европы.
«Мы попытаемся выиграть Лигу Европы. Это был бы первый европейский трофей клуба.
Главные цели команды – победа в чемпионате и хорошее выступление в Европе», – сказал Кришито.
Напомним, что «Зенит» уже выигрывал европейские трофеи – Кубок УЕФА-2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008.
Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года.
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