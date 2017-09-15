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    Кришито ошибся, заявив, что победа «Зенита» в ЛЕ принесет клубу первый трофей в Европе

    Теги Зенит премьер-лига Россия Лига Европы Доменико Кришито

    Капитан «Зенита» защитник Доменико Кришито поделился ожиданиями от выступления клуба в Лиге Европы.

    «Мы попытаемся выиграть Лигу Европы. Это был бы первый европейский трофей клуба.

    Главные цели команды – победа в чемпионате и хорошее выступление в Европе», – сказал Кришито.

    Напомним, что «Зенит» уже выигрывал европейские трофеи – Кубок УЕФА-2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008.

    Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года.

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