Кришито ошибся, заявив, что победа «Зенита» в ЛЕ принесет клубу первый трофей в Европе

Капитан защитник Доменико Кришито поделился ожиданиями от выступления клуба в .

«Мы попытаемся выиграть Лигу Европы. Это был бы первый европейский трофей клуба.

Главные цели команды – победа в чемпионате и хорошее выступление в Европе», – сказал Кришито.

Напомним, что уже выигрывал европейские трофеи – Кубок УЕФА-2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008.

Кришито выступает за с 2011 года.