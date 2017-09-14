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    Новый стадион «Атлетико» стоит 310 млн евро. Клуб заплатит только 170 млн

    Теги Атлетико примера Испания бизнес Висенте Кальдерон стадионы

    Стали известны финансовые детали строительства стадиона «Ванда Метрополитано», на котором «Атлетико» будет проводить домашние матчи.

    Постройка сооружения обошлась ее владельцам в 310 миллионов евро. Клуб заплатит 170 миллионов.

    Еще 140 миллионов – компенсация за землю, на которой стоял бывший стадион мадридцев «Висенте Кальдерон».

    Первый матч на ультрасовременном стадионе вместимостью 68 тысяч зрителей «Атлетико» проведет 16 сентября с «Малагой» в рамках чемпионата Испании.

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