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    Годовой бюджет «Барселоны» составит рекордные 897 млн евро

    Теги Барселона примера Испания бизнес Жозеп Бартомеу Палау Блауграна

    Правление «Барселоны» одобрило проект презентации, которая будет представлена ассамблее членов клуба в октябре.

    Собрание ассамблеи состоится в «Палау Блауграна» 21 или 22 октября. Дата окончательно определится, когда Ла Лига сообщит, в какой именно день пройдет матч 9-го тура примеры «Барселона» – «Малага».

    Правление «Барселоны» представит членам клуба проект годового бюджета, рассчитанный на 897 миллионов евро. Это рекордно крупный бюджет в истории каталонской команды. Проект требуется утвердить на ассамблее.

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ранее обещал, что к концу срока его полномочий бюджет превысит миллиард евро.

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