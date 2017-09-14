Годовой бюджет «Барселоны» составит рекордные 897 млн евро

Правление «Барселоны» одобрило проект презентации, которая будет представлена ассамблее членов клуба в октябре.

Собрание ассамблеи состоится в «Палау Блауграна» 21 или 22 октября. Дата окончательно определится, когда Ла Лига сообщит, в какой именно день пройдет матч 9-го тура примеры «Барселона» – «Малага».

Правление «Барселоны» представит членам клуба проект годового бюджета, рассчитанный на 897 миллионов евро. Это рекордно крупный бюджет в истории каталонской команды. Проект требуется утвердить на ассамблее.

Президент «Барселоны» ранее обещал, что к концу срока его полномочий бюджет превысит миллиард евро.