Слуцкий о 4-м поражении «Халла» в сезоне: «Мы потеряли уверенность»

Главный тренер Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Фулхэма» (1:2) в матче чемпионшипа, которое оказалось 4-м в сезоне.

«Сегодня мы впервые сыграли в более оборонительный футбол – это реакция на пятничное поражение (0:5). Мы потеряли уверенность.

Мы крайне разочарованы, поскольку заслуживали минимум ничью, но у нас нет времени разочаровываться. Мы переживаем крайне тяжелый период. Мы проведем специальное теоретическое занятие, посвященное новой тактической схеме. Полагаю, что наша лучшая схема – это игра с прицелом на атаку.

Мы должны решать проблемы вместе и смотреть вперед с оптимизмом. Думаю, лучший «Халл» — это тот, который играет на максимальном уровне. Мы можем играть лучше. Надеюсь, в следующих матчах это произойдет.

Сегодня мы сыграли нормально, у нас были голевые моменты. Каждое поражение – это все равно что падение вниз на десять ступенек. Мы должны подняться очень быстро. Нам немного не хватает уверенности, это нормальная реакция. Моя задача – вернуть уверенность и изменить ситуацию», — сказал Слуцкий.

После 7 матчей «Халл» занимает в таблице чемпионшипа 16-е место.