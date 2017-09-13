Жозе Моуринью: «В матче с «Базелем» играли не в футбол, а в Playstation. Не понравилось»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался после разгрома «Базеля» (3:0) в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
«До счета 2:0 мы играли стабильно и уверенно. Но после этого все изменилось: стали играть несерьезно и принимать неправильные решения. Все могло закончиться плачевно.
Мы играли не в футбол, а в Playstation, фэнтези футбол. Все эти финты и прочая эквилибристика – мне это не нравится. Мы играли авантюрно, а соперника надо уважать. Не знаю, придется ли считать по итогам группового этапа разницу мячей.
Мы теряли позицию, проигрывали борьбу за мяч в легких ситуациях. Мне это не понравилось, игроки слишком сильно расслабились», – сказал Моуринью.
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