Жозе Моуринью: «В матче с «Базелем» играли не в футбол, а в Playstation. Не понравилось»

Главный тренер Жозе Моуринью высказался после разгрома «Базеля» (3:0) в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.

«До счета 2:0 мы играли стабильно и уверенно. Но после этого все изменилось: стали играть несерьезно и принимать неправильные решения. Все могло закончиться плачевно.

Мы играли не в футбол, а в Playstation, фэнтези футбол. Все эти финты и прочая эквилибристика – мне это не нравится. Мы играли авантюрно, а соперника надо уважать. Не знаю, придется ли считать по итогам группового этапа разницу мячей.

Мы теряли позицию, проигрывали борьбу за мяч в легких ситуациях. Мне это не понравилось, игроки слишком сильно расслабились», – сказал Моуринью.