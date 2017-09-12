☑️«Ювентус» не проиграет и еще 4 прибыльных прогноза от пользователей Sports.ru
Дайджест лучших ставок на Лигу чемпионов от пользователей Sports.ru
👉 Тройник на Лигу чемпионов с кэфом 6.35 от «Мониторинга ставок»
Верим, что «Селтик» сможет забить в ворота ПСЖ. Рискованно.
👉 5 причин поставить на Х2 в матче «Барселона» — «Ювентус»
Очень вкусный коэффициент, за который можно рисковать.
👉 Два матча Лиги чемпионов, в которых будет ОЧЕНЬ много карточек
Играют равные команды, а значит борьба будет идти до последнего.
👉 Космический тотал на офсайды в матче ЦСКА и еще 5 дырок в линии, которые оставили букмекеры
Никита Харьков отыскал валуи в линиях на статистику.
👉 «Барселона» — «Ювентус»: выбор на карточки от блога, увеличевшего банк на 113% за 50 ставок
В каком временном отрезке Дамир Скомина покажет желтую? Ставка с кэфом 1.90.
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- Тройник на Лигу чемпионов с кэфом 6.35 от «Мониторинга ставок»33%
- 5 причин поставить на Х2 в матче «Барселона» — «Ювентус»34%
- Два матча Лиги чемпионов, в которых будет ОЧЕНЬ много карточек13%
- Космический тотал на офсайды в матче ЦСКА и еще 5 дырок в линии, которые оставили букмекеры11%
- «Барселона» — «Ювентус»: выбор на карточки от блога, увеличевшего банк на 113% за 50 ставок9%
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