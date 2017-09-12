☑️«Ювентус» не проиграет и еще 4 прибыльных прогноза от пользователей Sports.ru

Дайджест лучших ставок на Лигу чемпионов от пользователей Sports.ru

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Верим, что «Селтик» сможет забить в ворота ПСЖ. Рискованно.

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Очень вкусный коэффициент, за который можно рисковать.

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Играют равные команды, а значит борьба будет идти до последнего.

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В каком временном отрезке Дамир Скомина покажет желтую? Ставка с кэфом 1.90.