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    ☑️«Ювентус» не проиграет и еще 4 прибыльных прогноза от пользователей Sports.ru

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Бенфика Ювентус Барселона Лига чемпионов ставки на спорт ставки на футбол

    Дайджест лучших ставок на Лигу чемпионов от пользователей Sports.ru

    👉 Тройник на Лигу чемпионов с кэфом 6.35 от «Мониторинга ставок»

    Верим, что «Селтик» сможет забить в ворота ПСЖ. Рискованно.

    👉 5 причин поставить на Х2 в матче «Барселона» — «Ювентус»

    Очень вкусный коэффициент, за который можно рисковать.

    👉 Два матча Лиги чемпионов, в которых будет ОЧЕНЬ много карточек

    Играют равные команды, а значит борьба будет идти до последнего.

    👉 Космический тотал на офсайды в матче ЦСКА и еще 5 дырок в линии, которые оставили букмекеры

    Никита Харьков отыскал валуи в линиях на статистику.

    👉 «Барселона» — «Ювентус»: выбор на карточки от блога, увеличевшего банк на 113% за 50 ставок

    В каком временном отрезке Дамир Скомина покажет желтую? Ставка с кэфом 1.90.

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    Какой прогноз лучший?

    153 голосa
    • Тройник на Лигу чемпионов с кэфом 6.35 от «Мониторинга ставок»
      33%
    • 5 причин поставить на Х2 в матче «Барселона» — «Ювентус»
      34%
    • Два матча Лиги чемпионов, в которых будет ОЧЕНЬ много карточек
      13%
    • Космический тотал на офсайды в матче ЦСКА и еще 5 дырок в линии, которые оставили букмекеры
      11%
    • «Барселона» — «Ювентус»: выбор на карточки от блога, увеличевшего банк на 113% за 50 ставок
      9%

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