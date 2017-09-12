Жозе Моуринью: «Без Феллайни в команде я чувствую себя слабее»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется, что полузащитник Маруан Феллайни сыграет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем».
«Он важный игрок для меня – гораздо важнее, чем вы можете себе представить. Без Феллайни в команде я чувствую себя слабее, и неважно, находится он на поле или на скамейке запасных.
Если его состояние улучшится, он будет в составе. Он мне нужен», – сказал Моуринью.
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