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    Жозе Моуринью: «Без Феллайни в команде я чувствую себя слабее»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Базель Лига чемпионов Маруан Феллайни

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью надеется, что полузащитник Маруан Феллайни сыграет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем».

    «Он важный игрок для меня – гораздо важнее, чем вы можете себе представить. Без Феллайни в команде я чувствую себя слабее, и неважно, находится он на поле или на скамейке запасных.

    Если его состояние улучшится, он будет в составе. Он мне нужен», – сказал Моуринью. 

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