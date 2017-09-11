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    Сергей Фурсенко: «Мы с Адвокатом начинали с ряда ничьих. «Зенит» прорвется с Манчини»

    Теги Зенит Дик Адвокат Сергей Фурсенко Роберто Манчини премьер-лига Россия

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высказался об игре команды после двух нулевых ничьих.

    «Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол такая сложная штука.

    Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что «Зенит» прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать.

    Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой», – сказал Фурсенко.

    Адвокат тренировал «Зенит» в 2006–2009 годах и выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

    «Зенит» снова очень крут. Как Манчини это делает?

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