Сергей Фурсенко: «Мы с Адвокатом начинали с ряда ничьих. «Зенит» прорвется с Манчини»

Президент Сергей Фурсенко высказался об игре команды после двух нулевых ничьих.

«Вы помните, когда мы начинали с Адвокатом, у нас был целый ряд ничьих. Я, конечно, не хочу проводить аналогии, но футбол такая сложная штука.

Всякое может быть, но я абсолютно уверен, что прорвется с Манчини, начнет выигрывать и забивать.

Несмотря на две нулевые ничьи, мы по-прежнему остаемся самой забивающей командой чемпионата. Будем работать над собой», – сказал Фурсенко.

Адвокат тренировал «Зенит» в 2006–2009 годах и выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.

«Зенит» снова очень крут. Как Манчини это делает?