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    Расписание всех матчей, состав участников, статистика группового этапа ЛЧ 2017-2018 — в приложении «Лига чемпионов»

    Теги Спартак ЦСКА Бавария ПСЖ Рома Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Ливерпуль Селтик Бенфика Спортинг Ювентус премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Севилья Атлетико Лионель Месси серия А Италия примера Испания Андерлехт Базель Лига чемпионов Лига Европы Марибор Олимпиакос Карабах Неймар мобильные приложения

    Уже завтра стартует 1 тур группового этапа Лиги чемпионов нового сезона!

    В частности ЦСКА сыграет на выезде против «Бенфики», «Тоттенхэм» — против «Боруссии Д», «Барселона» примет «Ювентус», «Рома» — «Атлетико».

    Лучший способ следить за всеми играми главного футбольного турнира Европы — приложение «Лига чемпионов+» от Sports.ru

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    С приложением «Лига чемпионов+» вы получаете:

    – Хайлайты всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.

    – Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.

    – Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.

    – Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.

    – Самую полную статистику  по отдельным игрокам и командам.

    – Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

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