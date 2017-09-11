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    Матч «Реал» – «Барселона» перенесен на 23 декабря из-за участия мадридцев в клубном чемпионате мира

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания чемпионат мира среди клубов

    Стала известна новая дата и время начала матча 17-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» в Мадриде.

    «Сливочные» примут каталонцев на «Сантьяго Бернабеу» 23 декабря, в субботу, начало – в 13.00 по среднеевропейскому времени.

    Ранее планировалось, что игра состоится 20 декабря.

    По информации Marca, матч перенесен по просьбе «Реала», который примет участие в клубном чемпионате мира в ОАЭ (6-16 декабря).

    В августе в рамках Суперкубка Испании «Реал» дважды обыграл «Барселону» (3:1, 2:0).

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