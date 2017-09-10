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    Бибиана Штайнхаус стала первой в истории бундеслиги женщиной-арбитром

    Теги Герта Штутгарт бундеслига Германия судьи фото Бибиана Штайнхаус Пер Шелбред

    Бибиана Штайнхаус стала первой в истории женщиной-арбитром, обслуживающей матч бундеслиги.

    38-летняя Штайнхаус работает на матче 3-го тура немецкого чемпионата между «Гертой» и «Штутгартом» (1:0, перерыв).

    В первом тайме она показала желтую карточку полузащитнику берлинцев Перу Шелбреду.

    Подруга Говарда Уэбба будет судить бундеслигу. Кто она?

    Фото: официальный твиттер бундеслиги

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