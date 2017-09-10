Бибиана Штайнхаус стала первой в истории бундеслиги женщиной-арбитром

стала первой в истории женщиной-арбитром, обслуживающей матч бундеслиги.

38-летняя Штайнхаус работает на матче 3-го тура немецкого чемпионата между «Гертой» и (1:0, перерыв).

В первом тайме она показала желтую карточку полузащитнику берлинцев Перу Шелбреду.

Подруга Говарда Уэбба будет судить бундеслигу. Кто она?

Фото: официальный твиттер бундеслиги