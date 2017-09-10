Бибиана Штайнхаус стала первой в истории бундеслиги женщиной-арбитром
Бибиана Штайнхаус стала первой в истории женщиной-арбитром, обслуживающей матч бундеслиги.
38-летняя Штайнхаус работает на матче 3-го тура немецкого чемпионата между «Гертой» и «Штутгартом» (1:0, перерыв).
В первом тайме она показала желтую карточку полузащитнику берлинцев Перу Шелбреду.
Подруга Говарда Уэбба будет судить бундеслигу. Кто она?
Фото: официальный твиттер бундеслиги
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