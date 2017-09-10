Фанаты «Фенербахче» попали в голову бывшего вратаря команды бутылкой с водой
Во время матча 4-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Истанбул» (2:3) случился неприятный инцидент.
Фанаты хозяев бросили во вратаря гостей Волкана Бабаджана бутылкой с водой, которая попала ему в голову.
29-летний голкипер является воспитанником «Фенербахче».
Volkan Babacan’ın kafasına atılan su şişesi bizim statta olsa 3 maç ceza alırdık.pic.twitter.com/SHwk3lDCvR— Cengiz korkut (@Cengizkorkutt) 9 сентября 2017 г.
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