Фанаты «Фенербахче» попали в голову бывшего вратаря команды бутылкой с водой

Во время матча 4-го тура чемпионата Турции — «Истанбул» (2:3) случился неприятный инцидент.

Фанаты хозяев бросили во вратаря гостей бутылкой с водой, которая попала ему в голову.

29-летний голкипер является воспитанником «Фенербахче».