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    Фанаты «Фенербахче» попали в голову бывшего вратаря команды бутылкой с водой

    Теги Фенербахче высшая лига Турция происшествия болельщики видео Истанбул Волкан Бабаджан

    Во время матча 4-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» — «Истанбул» (2:3) случился неприятный инцидент.

    Фанаты хозяев бросили во вратаря гостей Волкана Бабаджана бутылкой с водой, которая попала ему в голову.

    29-летний голкипер является воспитанником «Фенербахче».

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