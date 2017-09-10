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    Александр Григорян: «Журавель должен понимать: в повседневной жизни я бы дал ему в морду»

    Теги премьер-лига Россия телевидение Анжи Александр Григорян Тимур Журавель

    Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о конфликте с комментатором «Матч ТВ» Тимуром Журавелем.

    — Что произошло между вами и Журавелем после матча с «Локомотивом»? В чем он не прав?

    — Он просто решил провоцировать меня до конца. Понимаю, что у журналистов свои приемы. Тимур хотел вскрыть меня — он и вскрыл. Но ладно если бы он сделал это тонко. Нужно быть беспринципным человеком, чтобы, понимая состояния тренера, действовать так примитивно, как Журавель. Если уж ты специализируешься на падали, будь изящнее.

    — Это не профессионально?

    — Проба низкая. Пока пусть счет будет 1:0 в его пользу. Но Тимур должен понимать: в повседневной жизни я бы просто дал ему в морду. Один раз я на нем обжегся, но если в следующий раз встретимся — я его съем, … [блин], как сладкую булочку. Просто тьфу на него. Журавель — мне не соперник, не тот, кто выведет меня из равновесия. Земля круглая, еще увидимся.

    — Что вы ему скажете?

    — Посмотрим. Но у него не хватит пороху со мной тягаться. Если бы он хоть чуть-чуть осознавал, что в другой ситуации за такие слова получил в челюсть, он бы так не общался, – сказал Григорян.

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