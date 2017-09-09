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    Матиас Краневиттер: «Прадедушка и прабабушка перебрались из Германии в Аргентину во время Второй мировой войны»

    Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт Матиас Краневиттер

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о своих немецких корнях. 

    – Татуировки с «Ривером» означают, что это мой родной клуб. Я вырос в нем как футболист, провел там десять потрясающих лет, одержал важные победы. Он очень многое для меня значит. Надеюсь, что испытаю схожие чувства к «Зениту» – и тогда место для тату точно найдется.

    – У вас не самая типичная для Аргентины фамилия – немецкая.

    – А у меня действительно немецкие корни – прадедушка и прабабушка перебрались из Германии в Аргентину во время Второй мировой войны. Сначала поселились в провинции Энтре-Риос – туда приходят многие пересекающие океан корабли из Европы. А бабушка с дедушкой переехали в Тукуман, откуда я родом, – сказал Краневиттер. 

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