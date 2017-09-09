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    Все голы и моменты матчей, результаты и статистика в обновленном приложении Scores & Video

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит ПСЖ Ростов Рубин Интер Милан Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Ливерпуль Ювентус премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Лига чемпионов Арсенал Ахмат Анжи Sports.ru Неймар Краснодар мобильные приложения

    Перерыв на матчи сборных завершен, и клубный сезон вернулся. Кроме того, уже на следующей неделе состоятся первые матчи нового сезона Лиги чемпионов. Наконец-то!

    Приложение Scores & Video – самый удобный способ следить за матчами в режиме реального времени, получая уведомления о начале матчей, голах, желтых и красных карточках. Подписывайтесь на любимые команды, турниры и даже футболистов. 

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE / iPAD

     В обновленных версиях для iOS и Android вы найдете: 

    – Быстрый поиск: плавающая кнопка теперь всегда под вашим большим пальцем.

    – Главные футбольные новости дня – прямо в матч-центре (пока только в iOS, но скоро и в Android).

    – Новый значок подписки: теперь это колокольчик вместо звездочки.

    – Новое табло со счетом: тире вместо двоеточия поможет вам не путать счет со временем начала.

    – Новая расстановка на поле: теперь она красивая и лаконичная.

    – Усовершенствованная авторизация: вы будете автоматически авторизованы после регистрации.

     Кроме того в приложении вы найдете:

    – Удобный матч-центр: все голы и опасные моменты интересующих вас матчей.

    – Календарь с перечнем всех матчей и разделением по странам и турнирам.

    – Самая полная статистика всех турниров мира.

    – Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное».

    – Оперативные push-уведомления о всех событиях матча.

    – Прогнозы на исход каждого матча.

    – Текстовые трансляции и онлайн-статистика.

    – Голосование по итогам матчей за «лучшего» и «худшего» игрока.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

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