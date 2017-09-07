Месси и Маскерано могут пропустить матч с «Севильей», если сборная Аргентины попадет в стыки отбора ЧМ-2018

Игроки «Барселоны» и сборной Аргентины и Хавьер Маскерано могут не принять участие в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» 5 ноября в случае попадания национальной команды в стыковые игры квалификации ЧМ-2018.

Если Аргентина так и останется на 5-м месте по итогам турнира в южноамериканской группе, то 6 ноября в первом стыковом матче она встретится с победителем Океании – Новой Зеландией.

Если 5-е место займет сборная Уругвая, то матч с «Севильей» может пропустить форвард «Барселоны» .