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    Месси и Маскерано могут пропустить матч с «Севильей», если сборная Аргентины попадет в стыки отбора ЧМ-2018

    Теги Барселона Севилья Лионель Месси примера Испания сборная Аргентины Хавьер Маскерано сборная Новой Зеландии Луис Суарес квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Игроки «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и Хавьер Маскерано могут не принять участие в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» 5 ноября в случае попадания национальной команды в стыковые игры квалификации ЧМ-2018.

    Если Аргентина так и останется на 5-м месте по итогам турнира в южноамериканской группе, то 6 ноября в первом стыковом матче она встретится с победителем Океании – Новой Зеландией.

    Если 5-е место займет сборная Уругвая, то матч с «Севильей» может пропустить форвард «Барселоны» Луис Суарес.

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