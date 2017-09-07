«Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ювентус» интересовались летом Мюллером

, «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ювентус» во время летнего трансферного окна рассматривали возможность приобретения форварда «Баварии» .

Английские и туринский клубы изучали ситуацию вокруг 27-летнего немца, который недоволен своим положением в мюнхенском клубе.

Контракт Мюллера с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

Томас Мюллер: «Кажется, мои качества востребованы Анчелотти не на сто процентов»