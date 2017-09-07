Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ювентус» интересовались летом Мюллером

    Теги Бавария Челси Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Томас Мюллер

    «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ювентус» во время летнего трансферного окна рассматривали возможность приобретения форварда «Баварии» Томаса Мюллера.

    Английские и туринский клубы изучали ситуацию вокруг 27-летнего немца, который недоволен своим положением в мюнхенском клубе.

    Контракт Мюллера с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

    Томас Мюллер: «Кажется, мои качества востребованы Анчелотти не на сто процентов»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться