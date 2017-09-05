Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Джанлуиджи Буффон: «Реалу» не нужно покупать Доннарумму»

    Теги Милан Ювентус Джанлуиджи Буффон Реал Мадрид серия А Италия примера Испания Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о вратаре «Реала» Кейлоре Навасе и рассказал, что мадридскому клубу не стоит покупать у «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

    «Реал» не испытывал недостатка ни в каких игроках за последние 10 лет, поскольку они купили лучших футболистов. Кейлор Навас – отличный вратарь, несмотря на то, что некоторые говорят иначе.

    Они выиграли с этим голкипером две Лиги чемпионов. Он играл важную роль на пути к этим двум победам. Я не считаю, что нужно подписывать Доннарумму, поскольку результаты показывают, что они и так могут побеждать», – сказал Буффон.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться