Джанлуиджи Буффон: «Реалу» не нужно покупать Доннарумму»
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о вратаре «Реала» Кейлоре Навасе и рассказал, что мадридскому клубу не стоит покупать у «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
«Реал» не испытывал недостатка ни в каких игроках за последние 10 лет, поскольку они купили лучших футболистов. Кейлор Навас – отличный вратарь, несмотря на то, что некоторые говорят иначе.
Они выиграли с этим голкипером две Лиги чемпионов. Он играл важную роль на пути к этим двум победам. Я не считаю, что нужно подписывать Доннарумму, поскольку результаты показывают, что они и так могут побеждать», – сказал Буффон.
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