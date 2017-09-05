Джанлуиджи Буффон: «Реалу» не нужно покупать Доннарумму»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о вратаре Кейлоре Навасе и рассказал, что мадридскому клубу не стоит покупать у Джанлуиджи Доннарумму.

«Реал» не испытывал недостатка ни в каких игроках за последние 10 лет, поскольку они купили лучших футболистов. Кейлор Навас – отличный вратарь, несмотря на то, что некоторые говорят иначе.

Они выиграли с этим голкипером две Лиги чемпионов. Он играл важную роль на пути к этим двум победам. Я не считаю, что нужно подписывать Доннарумму, поскольку результаты показывают, что они и так могут побеждать», – сказал Буффон.