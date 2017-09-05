Деле Алли извинился за то, что показал средний палец в матче со Словакией. Жест был адресован не судье, а Уокеру
Полузащитник сборной Англии Деле Алли извинился за то, что показал неспортивный жест во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018 со Словакией (2:1).
«Просто хочу объяснить, что это была шутка между мной и моим хорошим другом Кайлом Уокером! Извините, если кто-то воспринял это как оскорбление или нарушение правил! Сегодня мы одержали прекрасную победу», – написал Алли в твиттере.
Примерно за десять минут до конца игры хавбека «Тоттенхэма» сбили возле штрафной словаков, но главный арбитр Клеман Тюрпен не назначил штрафной.
Вскоре камеры засняли, как Алли показывает средний палец.
Full time report from Wembley: pic.twitter.com/sEwtP9uJM3— Andy Ha (@_AndyHa) 4 сентября 2017 г.
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