Деле Алли извинился за то, что показал средний палец в матче со Словакией. Жест был адресован не судье, а Уокеру

Полузащитник сборной Англии Деле Алли извинился за то, что показал неспортивный жест во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018 со Словакией (2:1).

«Просто хочу объяснить, что это была шутка между мной и моим хорошим другом Кайлом Уокером! Извините, если кто-то воспринял это как оскорбление или нарушение правил! Сегодня мы одержали прекрасную победу», – написал Алли в твиттере.

Примерно за десять минут до конца игры хавбека «Тоттенхэма» сбили возле штрафной словаков, но главный арбитр Клеман Тюрпен не назначил штрафной.

Вскоре камеры засняли, как Алли показывает средний палец.