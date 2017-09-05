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    Деле Алли извинился за то, что показал средний палец в матче со Словакией. Жест был адресован не судье, а Уокеру

    Теги сборная Англии сборная Словакии происшествия судьи Кайл Уокер квалификация ЧМ-2018 Деле Алли

    Полузащитник сборной Англии Деле Алли извинился за то, что показал неспортивный жест во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018 со Словакией (2:1).

    «Просто хочу объяснить, что это была шутка между мной и моим хорошим другом Кайлом Уокером! Извините, если кто-то воспринял это как оскорбление или нарушение правил! Сегодня мы одержали прекрасную победу», – написал Алли в твиттере.

    Примерно за десять минут до конца игры хавбека «Тоттенхэма» сбили возле штрафной словаков, но главный арбитр Клеман Тюрпен не назначил штрафной.

    Вскоре камеры засняли, как Алли показывает средний палец.

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