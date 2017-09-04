Станислав Черчесов: «Рауш и Фернандес нам помогут»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгрома «Динамо» (3:0) в товарищеском матче остался доволен дебютом Константина Рауша и .

– Рауш и Фернандес сыграли квалифицированно. Я их поздравил. Они опытные ребята, которые нам в той или иной степени помогут. Ошибки были, но это в первую очередь эмоции.

Миранчуки, как мы и просили, перенесли в сборную то, что есть у них в «Локомотиве». Плюс делали то, что требовали непосредственно мы – в плане прессинга и так далее.

– Вы говорили, что думаете над тем, нужны ли вообще сборной фактурные нападающие вроде Дзюбы. Решения по-прежнему нет?

– Когда оно созреет, вы, наверное, сами почувствуете. Сегодня вот в первом тайме играл Заболотный. Он фактурный. Хотя и подвижный.

– То, что играл Лунев, говорит о том, что у него больше шансов попасть в сборную, чем у Селихова с Синицыным?

– Вы сами ответили на свой вопрос. Раз выбор пал на него... Плюс я не сторонник менять вратарей в перерыве. В моем понимании голкипер должен играть по 90 минут, – сказал Черчесов.