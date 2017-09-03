Лучший способ пережить перерыв на матчи сборных – скачать приложение Rabona
Перерыв на матчи сборных – это две недели без клубного футбола и скучные выходные. Чтобы вам было веселее пережить это время, загрузите приложение Rabona, одно из популярнейших футбольных приложений в России, Испании, Италии, Мексике, Аргентине и США.
С приложением Rabona вы сможете:
– Получать все самые свежие мемы, самые красивые голы и самые крутые финты со скоростью света;
– Жечь в комментах, плюсовать и минусовать лучших и худшие из них, создавать свои мемы и добавлять их в приложение;
– Делиться самым смешным и впечатляющим с друзьями и сохранять лучшие мемы на телефон.
Ваша любимая команда всегда может вас подвести. Rabona не подведет вас никогда!
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