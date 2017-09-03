Лучший способ пережить перерыв на матчи сборных – скачать приложение Rabona

Перерыв на матчи сборных – это две недели без клубного футбола и скучные выходные. Чтобы вам было веселее пережить это время, загрузите приложение Rabona, одно из популярнейших футбольных приложений в России, Испании, Италии, Мексике, Аргентине и США.

Скачать Rabona для Android

Скачать Rabona для iOS

С приложением Rabona вы сможете:

– Получать все самые свежие мемы, самые красивые голы и самые крутые финты со скоростью света;

– Жечь в комментах, плюсовать и минусовать лучших и худшие из них, создавать свои мемы и добавлять их в приложение;

– Делиться самым смешным и впечатляющим с друзьями и сохранять лучшие мемы на телефон.

Ваша любимая команда всегда может вас подвести. Rabona не подведет вас никогда!

Скачать Rabona для Android

Скачать Rabona для iOS