Вице-президент Вадим Васильев подвел итоги работы клуба на трансферном рынке в это межсезонье.

– Мы положительно оцениваем итоги трансферной кампании, нам удалось выполнить две важные задачи. Во-первых, мы заключили хорошие сделки и поставили новый мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи на сумму примерно 360 миллионов евро.

Прошлый мировой рекорд в 200 миллионов евро также принадлежал нам. Во-вторых, нам удалось сохранить сильную команду. Это было непросто, но я верю, что те игроки, которых нам удалось сохранить, и те, кто только пришел в команду, смогут решать самые высокие задачи.

– Как удалось сохранить в клубе полузащитника ?

– Это было непросто. На Тома претендовали лондонский и «Ливерпуль», но в итоге мы пришли к общему решению, что Лемар должен остаться. Он очень важный игрок для нас, все это понимают. Мы не могли пойти на его продажу, так как это сказалось бы плохо на всей команде и отдельных ее составляющих.

– Есть ли сделки, которые не удалось завершить в этот трансферный период?

– Нет. Глобально мы сделали все то, что задумали. Мы довольны, – сказал функционер.