Джанни Ривера: «Сейчас в сборной Италии дают 10-й номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье»

Бывший полузащитник сборной Италии, обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы 1968 года Джанни Ривера раскритиковал полузащитника национальной команды Лоренцо Инсинье по итогам отборочного матча против Испании (0:3).

«Сейчас в сборной Италии дают десятый номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье», – сказал Ривера.

26-летний хавбек отреагировал на критику.

«Я оставляю возможность критиковать другим. Я спокоен и мой номер меня не интересует. Предыдущие два матча я провел с 10-м номером, и люди хвалили мою игру.

Я принимаю критику, но при этом всегда стараюсь выкладываться на поле и доказывать свою состоятельность», – сказал Инсинье.

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