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    Джанни Ривера: «Сейчас в сборной Италии дают 10-й номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье»

    Теги сборная Италии серия А Италия Наполи Джанни Ривера Лоренцо Инсинье квалификация ЧМ-2018

    Бывший полузащитник сборной Италии, обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы 1968 года Джанни Ривера раскритиковал полузащитника национальной команды Лоренцо Инсинье по итогам отборочного матча ЧМ-2018 против Испании (0:3).

    «Сейчас в сборной Италии дают десятый номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье», – сказал Ривера.

    26-летний хавбек «Наполи» отреагировал на критику.

    «Я оставляю возможность критиковать другим. Я спокоен и мой номер меня не интересует. Предыдущие два матча я провел с 10-м номером, и люди хвалили мою игру.

    Я принимаю критику, но при этом всегда стараюсь выкладываться на поле и доказывать свою состоятельность», – сказал Инсинье.

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