Мечтаете работать с нами? Sports.ru и Tribuna Digital открывают новые вакансии

Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 15 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

В данный момент мы ищем специалистов на следующие позиции:

– Backend (PHP) developer

– Android developer

– Директор по развитию игровых сервисов

– Руководитель направления “Киберспорт”

– Менеджер по маркетингу направления “Киберспорт”

– Менеджер по дистрибуции

А также вакансии для начинающих, но готовых много учиться специалистов:

– Младший менеджер по маркетингу

– Младший JS-разработчик

– Младший PHP-разработчик

– Ассистент офиса

Для вас:

– Просторный офис в 7 минутах ходьбы от м.Павелецкая

– «Белая» заработная плата, размер которой всегда обсуждается совместно с кандидатом

– Исключительно официальное оформление

– Индивидуальный график

– Чай, кофе, фрукты на кухне

– Настольный теннис, кикер, PlayStation 4

Подробное описание, а также полный список открытых вакансий Tribuna Digital и Sports.ru вы можете найти по этой ссылке.

Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с названием вакансии в теме письма.