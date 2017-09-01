Мечтаете работать с нами? Sports.ru и Tribuna Digital открывают новые вакансии
Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 15 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.
В данный момент мы ищем специалистов на следующие позиции:
– Backend (PHP) developer
– Android developer
– Директор по развитию игровых сервисов
– Руководитель направления “Киберспорт”
– Менеджер по маркетингу направления “Киберспорт”
– Менеджер по дистрибуции
А также вакансии для начинающих, но готовых много учиться специалистов:
– Младший менеджер по маркетингу
– Младший JS-разработчик
– Младший PHP-разработчик
– Ассистент офиса
Для вас:
– Просторный офис в 7 минутах ходьбы от м.Павелецкая
– «Белая» заработная плата, размер которой всегда обсуждается совместно с кандидатом
– Исключительно официальное оформление
– Индивидуальный график
– Чай, кофе, фрукты на кухне
– Настольный теннис, кикер, PlayStation 4
Подробное описание, а также полный список открытых вакансий Tribuna Digital и Sports.ru вы можете найти по этой ссылке.
Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с названием вакансии в теме письма.
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