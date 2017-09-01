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    Мечтаете работать с нами? Sports.ru и Tribuna Digital открывают новые вакансии

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    Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 15 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

    В данный момент мы ищем специалистов на следующие позиции:

    – Backend (PHP) developer 

    – Android developer 

    – Директор по развитию игровых сервисов 

    – Руководитель направления “Киберспорт” 

    – Менеджер по маркетингу направления “Киберспорт” 

    – Менеджер по дистрибуции 

    А также вакансии для начинающих, но готовых много учиться специалистов:

    – Младший менеджер по маркетингу 

    – Младший JS-разработчик 

    – Младший PHP-разработчик 

    – Ассистент офиса

    Для вас:

    – Просторный офис в 7 минутах ходьбы от м.Павелецкая

    – «Белая» заработная плата, размер которой всегда обсуждается совместно с кандидатом

    – Исключительно официальное оформление

    – Индивидуальный график

    – Чай, кофе, фрукты на кухне

    – Настольный теннис, кикер, PlayStation 4

    Подробное описание, а также полный список открытых вакансий Tribuna Digital и Sports.ru вы можете найти по этой ссылке.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с названием вакансии в теме письма.

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